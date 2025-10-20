«Being Burdecki»: TV-Star Evelyn Burdecki zeigt sich so privat wie nie

Sie war «Bachelor»–Kultkandidatin, Dschungelkönigin, tanzte sich bei «Let's Dance» in die Zuschauerherzen und kämpfte zuletzt bei «Schlag den Star» um den Sieg. Es ist gar nicht so leicht, die Shows aufzuzählen, an denen Evelyn Burdecki (37) noch nicht teilgenommen hat. Nun spendiert Sky dem Publikumsliebling eine eigene Doku–Serie. In «Being Burdecki» begleiten die Zuschauer die Titelheldin auf einer Reise durch zahlreiche Länder und zu Antworten auf wichtige Fragen ihres Lebens, wie ihren künftigen Lebensmittelpunkt oder was es braucht, um anzukommen. Los geht es am 21. Oktober; jede Woche läuft eine neue der insgesamt sechs Folgen bei Sky One oder auf Abruf auf Sky und Wow.