«Being Eddie»: Intime Einblicke in das Leben von Weltstar Eddie Murphy

Seine heutige Frau Paige (46) und er sind seit 2012 ein Paar. Sie gaben sich 2024 in der Karibik das Jawort. Mit der Schauspielerin, einem australischen Ex–Model, hat er Tochter Izzy Oona (9) und Sohn Max Charles (7). Als Familienmensch verwandelte sich Murphy auch zum Familienkomiker – selbst wenn er, anders als in «Norbit», nicht in jeder Rolle selbst zu sehen ist. Der Witz, mit dem er den Esel in den «Shrek»–Filmen synchronisiert, setzt Massstäbe. «Früher ging es nur um mich, heute sind meine Kinder mein Ein und Alles», beschreibt Murphy seinen Wandel. Und Fans weltweit freuen sich sicherlich auf neue Projekte mit ihrem jahrzehntelangen Liebling.