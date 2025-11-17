«Being Jérôme Boateng»: ARD-Doku zeigt «Triumphe und Schattenseiten»

Jérôme Boateng spricht erstmals ausführlich selbst

Jérôme Boateng äussert sich in der Doku erstmals ausführlich selbst zu den Skandalen um seine Person. «Für mich ist es einfach wichtig, mich zu äussern, weil der Jérôme Boateng der letzten sechs Jahre – das ist nicht Jérôme Boateng, sondern da gehört viel mehr dazu», sagt er in dem Trailer zur Doku.