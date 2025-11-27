«Being Katarina Witt»: Vom «DDR-Diamant» zur «Eiskönigin»

Die erste Folge «DDR–Diamant» veranschaulicht den harten Trainingsalltag, den Witt unter Anleitung ihrer Trainerin Jutta Müller (1928–2023) absolvieren musste: «Für mich war klar, um sieben steh' ich auf dem Eis. Man musste mich nicht dahin prügeln», erinnert sich Witt. Dabei war sie Teil eines Systems, in dem man sie und ihre Familie schon früh überwachte. Die DDR–Sportler wurden als «Diplomaten im Trainingsanzug» bezeichnet und galten als «Aushängeschild des Sozialismus». Ein bewegender Aspekt ist dabei die Rückkehr der ehemaligen Profisportlerin an die alten Sportstätten in Chemnitz.