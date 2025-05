Beisetzung in Bonn: Hunderte nehmen Abschied von Rapper Xatar

Vom Kriminellen zum Kultur–Unternehmer

Woran Xatar starb, ist bisher nicht bekannt. In den vergangenen Jahren hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – 2021 erlitt er einen Schlaganfall. Zudem waren mehrere seiner Firmen in die Insolvenz geraten. 2009 erlangte er zweifelhaften Ruhm durch einen Transporter–Raubüberfall in Ludwigsburg. Von 2011 bis 2014 verbüsste er deswegen eine Gefängnisstrafe. Nach Informationen deutscher Medien arbeitete der Musiker zuletzt in der Wohnung seiner Geschäftspartnerin, wo er leblos aufgefunden wurde, an neuer Musik.