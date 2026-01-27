Bella Hadid: Trennung von Western-Reiter Adan Banuelos?

Für ihn zog sie nach Texas und trat als Model kürzer. «Zum ersten Mal jetzt verstelle ich mich nicht. Wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich nicht hin. Wenn ich mich nicht gut fühle, nehme ich mir Zeit für mich», sagte sie einmal der Zeitschrift «Allure». Noch im Oktober hatte Banuelos der 29–Jährigen noch liebevolle Zeilen auf Instagram gewidmet: «Ich liebe dich, Baby. Ich werde dich jeden Tag daran erinnern, wie sehr.» Im Dezember soll es dann erste Krisengerüchte gegeben haben, berichtete «Page Six».