Bella Hadid: Trennung von Western-Reiter Adan Banuelos?

Bella Hadid (29) und Western–Reiter Adan Banuelos sollen sich nach rund zwei Jahren Beziehung getrennt haben. Laut «Entertainment Tonight» erfolgte das Liebesaus vor Kurzem. Quellen zufolge leide das Model unter der Trennung und versuche, sich durch Unternehmungen mit Freunden abzulenken.
Angeblich gab es aber schon etwas länger Probleme. «Page Six» zitiert einen Insider, der von einer turbulenten On–Off–Beziehung berichtete. Es heisst, Hadid und Banuelos hätten auch geschäftliche Verbindungen, da sie gemeinsam Pferde im Wert von einer Million Dollar gekauft hätten, was die Trennung noch komplizierter mache.
Sie lernten sich bei einer Reitveranstaltung kennen
Erste Dating–Gerüchte über das ehemalige Paar kamen im Oktober 2023 auf, als sie gemeinsam in Texas gesehen wurden. Damals wurde Hadid häufig bei Rodeo–Veranstaltungen gesehen und verbrachte längere Zeit in dem Bundesstaat. Im Februar 2024 machte sie die Beziehung in den sozialen Medien öffentlich. Sie teilte Pärchen–Schnappschüsse, auf denen beide passende Cowboyhüte trugen. In den US–Medien wurde Banuelos häufig als Hadids «Cowboy–Freund» bezeichnet.
Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, als sie den mexikanisch–amerikanischen Reit–Profi bei einer Reitveranstaltung entdeckte. «Ich sah ihn hereinkommen, und es war wie ein Hauch frischer Luft», erinnerte sie sich im Mai 2025 gegenüber der britischen «Vogue». «Ich liess mir gerade einen Cowboyhut anpassen. Ich sah ihn und dachte nur: Das ist er ... ich wollte schon immer ein Cowboy sein.»
Für ihn zog sie nach Texas und trat als Model kürzer. «Zum ersten Mal jetzt verstelle ich mich nicht. Wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich nicht hin. Wenn ich mich nicht gut fühle, nehme ich mir Zeit für mich», sagte sie einmal der Zeitschrift «Allure». Noch im Oktober hatte Banuelos der 29–Jährigen noch liebevolle Zeilen auf Instagram gewidmet: «Ich liebe dich, Baby. Ich werde dich jeden Tag daran erinnern, wie sehr.» Im Dezember soll es dann erste Krisengerüchte gegeben haben, berichtete «Page Six».