Bella und Gigi Hadid: Ihre Halbschwester Alana hat geheiratet

«Ich habe auf jeden Fall viele Looks probiert»

Die Braut wünschte sich ein Vintage–Kleid und entschied sich schliesslich für ein Modell aus dem Archiv von Vivienne Westwood. «Als ich es anprobierte, wusste ich sofort, dass es das richtige war», erinnerte sie sich. «Ich glaube, es war Grösse 16 (entspricht etwa deutscher Grösse 44) oder so – perfekt, weil es keine Drapierungen oder Rüschen hatte, nur wunderschöne Ärmel. Da es grösser war, konnte mein Schneider alle Änderungen vornehmen und es zu meinem Kleid machen.»