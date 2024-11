Ben Affleck und Jennifer Garner verbringen Thanksgiving gemeinsam

Ben Affleck (52) und seine Ex–Frau Jennifer Garner (52) haben Thanksgiving gemeinsam verbracht – für den guten Zweck! Wie ein Instagram–Post der Obdachlosenunterkunft «The Midnight Mission» zeigt, half das Ex–Paar dabei, Essen an Bedürftige in einem Viertel von Los Angeles zu verteilen. «Danke, Ben und Jennifer, dass ihr an diesem besonderen Tag Mahlzeiten serviert und ein Lächeln verbreitet habt. Euer Mitgefühl erinnert uns alle an die wahre Bedeutung von Thanksgiving – zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen», heisst es unter dem Beitrag. Medienberichten zufolge sollen auch ihre drei gemeinsamen Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) an der Wohltätigkeitsveranstaltung teilgenommen haben. Ebenso wie die Schauspielerin Sarah Paulson (49).