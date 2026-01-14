«Bergdoktor»-Star Ronja Forcher schwärmt von ihrem Leben in Potsdam

Seit 2008 verkörpert Ronja Forcher (29) die Rolle der Lilli Gruber in der beliebten ZDF–Serie «Der Bergdoktor» um Hauptdarsteller Hans Sigl (56). Kürzlich startete die 19. Staffel des Dauerbrenners. «Es ist ein bisschen so, als würde ich ein Doppelleben führen», gibt Forcher lachend über die langjährige Arbeit an der Serie im Interview mit «Gala» zu. «Manchmal habe ich parallele Erinnerungen: Da denke ich an einen Moment, der Lilli passiert ist, und kann mich genau erinnern, was da gerade in meinem echten Leben los war.» Die Rolle sei für sie «wie eine Freundin, mit der ich ab und zu Zeit verbringe. Dann führe ich aber auch wieder mein eigenes Leben.» In dieses eigene Leben gibt Forcher ebenfalls einen Einblick.