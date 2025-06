Berlin-Konzert verschoben: Kylie Minogue ist krank!

Sie habe sich «unglücklicherweise eine Virusinfektion» eingefangen, heisst es in der Story, mit der die Australierin ihre Fans über ihre Erkrankung informiert. «Hallo Kehlkopfentzündung», schreibt sie weiter. «Ich habe mein Bestes versucht, um mich schnell zu erholen für die nächsten Shows ab Montag, aber ich fürchte, es wird noch einige Tage dauern, um gesund genug für die Bühne zu sein und mein Bestes für euch zu geben.» Es tue ihr unfassbar leid, aber sie habe keine andere Wahl, als die Auftritte in Berlin, im polnischen Lodz, in Kaunus in Litauen und in Tallin, der Hauptstadt von Estland, zu verschieben.