«Besondere Zeit»: Emma Stone schwärmt vom Dreh mit Ex Andrew Garfield

«Ich mochte jeden, mit dem ich gearbeitet habe»

In einem Interview für «Life in Looks» der «Vogue» kam das Thema auf, als Emma Stone über das gelbe Versace–Kleid sprach, das sie 2014 bei der Premiere von «The Amazing Spider–Man 2» in London trug. Die Schauspielerin blickte auf die Dreharbeiten zurück: «Ich meine, ich habe es wirklich geliebt, Spider–Man zu machen. Ich mochte jeden, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe dort Andrew kennengelernt. Ich habe Sally Field kennengelernt und Marc Webb war wunderbar.» Dann betonte sie: «Es war wirklich eine besondere Zeit in meinem Leben.»