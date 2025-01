Besonderer Auftritt: Olaf Scholz zu Gast im «World Wide Wohnzimmer»

Demnach werden ihm im «World Wide Wohnzimmer» (immer montags, mittwochs und freitags auf Joyn) Fragen wie «Waren Sie schon mal auf der Sonnenbank?», «Gibt es Aliens?» oder «Wann Dönerpreisbremse?» gestellt. Diese wurden von den Gastgebern aus ihrer Community bei Instagram und in der Joyn–App zusammengetragen. Scholz, der das Format vor der Bundestagswahl womöglich nutzen will, um die junge Generation anzusprechen, kündigt seinen Auftritt in einem Instagram–Clip auf der «WWW»–Seite, die das Video unter dem Titel «Fiebertraum» veröffentlichte, selbst an.