Besonderer Musiksommer: Diese Festivals feiern 2025 Jubiläum

Für die beiden Jubiläumsausgaben, die parallel von 6. bis 8. Juni 2025 wie gewohnt am Nürburgring in der Eifel und am Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, wurden hochkarätige Acts gebucht: die US–amerikanische Nu–Metal–Band Korn, die US–Alternative–Rock–Band Weezer, die britische Metal–Band Bullet For My Valentine und der deutsche Rapper Kontra K sind mit dabei. Ebenfalls angekündigt: Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy oder Rise Against.