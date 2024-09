Besonderes Jubiläum ihrer Stiftung: Goldie Hawn feiert mit der Familie

Goldie Hawn (78) hat am vergangenen Freitag zu einer besonderen Feierlichkeit in Beverly Hills geladen. Das Event würdigte das 20–jährige Bestehen des Programms MindUP für psychische Gesundheit ihrer Stiftung. «Seit mehr als 20 Jahren gibt unser Präventionsprogramm für psychische Gesundheit Schülern, Lehrern und Familien Instrumente für die mentale Fitness an die Hand, die eine grössere emotionale Kompetenz aufbauen und die Widerstandsfähigkeit verbessern, um Herausforderungen mit Optimismus, Stärke und Mitgefühl zu begegnen», heisst es auf der Website. Nicht nur Partner Kurt Russell (73) stand Goldie Hawn an dem Jubiläumsabend zur Seite.