Bestätigt: «Baywatch» kehrt als Serie zurück

Rote Badeanzüge, durchtrainierte Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen wie Pamela Anderson (58) oder David Hasselhoff (73) und der Charme der Strände Südkaliforniens. Die NBC–Serie «Baywatch» war in den 1990er Jahren ein weltweites Phänomen. Jetzt gibt es eine Neuauflage, ein sogenanntes Reboot, des Formats. Das hat der US–Kanal Fox, wo «Baywatch» beheimatet sein wird, offiziell bestätigt, wie etwa das Branchenmagazin «Deadline» meldet.