Bestätigt: Heather Locklear und Lorenzo Lamas daten sich

Es ist offiziell: Heather Locklear (64) und Lorenzo Lamas (68) daten sich. Das bestätigte ein Sprecher von Lamas gegenüber «E! News».
Vor wenigen Tagen hatte «TMZ» von einer angeblichen Romanze berichtet. Die Verbindung der beiden Schauspieler soll bereits mehrere Monate zurückreichen. Das Promiportal veröffentlichte Fotos der Schauspieler, die am Silvesterabend in Las Vegas entstanden sein sollen. Die Aufnahmen zeigen sie demnach im Barry's Steakhouse im Circa Resort & Casino. Einem Insider zufolge hatten sie dort einen privaten Tisch und zeigten sich vertraut miteinander. Im November wurden die beiden laut «Page Six» zudem gemeinsam beim «The World's Largest Disco»–Event in Buffalo, New York, abgelichtet.
Serienstars mit bewegtem Liebesleben
Besonders Lorenzo Lamas blickt auf ein bewegtes Privatleben zurück. Der Schauspieler, bekannt aus Serien wie «Falcon Crest» und «Renegade», war sechsmal verheiratet und ist Vater von sechs Kindern. Seine ältesten Kinder, Sohn AJ und Tochter Shayne, stammen aus der Ehe mit Michele Smith. Tochter Paton stammt aus seiner Beziehung mit Daphne Ashbrook. Aus der späteren Ehe mit Shauna Sand gingen die Töchter Alexandra, Victoria und Isabella hervor. Weitere Ehen führte Lamas mit Victoria Hilbert, Kathleen Kinmont, Shawna Craig und zuletzt mit Kenna Scott. Im Juli 2025 reichte er die Scheidung von Scott ein.
Heather Locklear ist seit rund einem Jahr wieder Single. Im Mai 2025 wurde die Trennung des früheren «Melrose–Place»–Stars und ihrem damaligen Verlobten Chris Heisser bekannt. Rund fünf Jahre führten sie eine On–off–Beziehung. Zuvor war Locklear zweimal verheiratet: von 1986 bis 1993 mit Mötley–Crüe–Schlagzeuger Tommy Lee und von 1994 bis 2007 mit Musiker Richie Sambora.