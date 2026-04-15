Bestätigt: Heather Locklear und Lorenzo Lamas daten sich

Vor wenigen Tagen hatte «TMZ» von einer angeblichen Romanze berichtet. Die Verbindung der beiden Schauspieler soll bereits mehrere Monate zurückreichen. Das Promiportal veröffentlichte Fotos der Schauspieler, die am Silvesterabend in Las Vegas entstanden sein sollen. Die Aufnahmen zeigen sie demnach im Barry's Steakhouse im Circa Resort & Casino. Einem Insider zufolge hatten sie dort einen privaten Tisch und zeigten sich vertraut miteinander. Im November wurden die beiden laut «Page Six» zudem gemeinsam beim «The World's Largest Disco»–Event in Buffalo, New York, abgelichtet.