Bestätigt: Lady Gaga tritt am Sonntag bei den Grammys auf

Mitten im Set hielt Gaga inne, um die aktuelle Situation der US–Einwanderungsbehörde ICE zu kritisieren. Mit Blick auf ihre baldige Rückkehr in die USA sagte sie sichtlich bewegt: «In ein paar Tagen werde ich nach Hause fliegen und mein Herz schmerzt, wenn ich an die Menschen, die Kinder und die Familien in ganz Amerika denke, die gnadenlos von der ICE ins Visier genommen werden. Ich denke an all ihren Schmerz und wie ihr Leben direkt vor unseren Augen zerstört wird.»