«Besten Freund verloren»: Kelly Osbourne trauert um ihren Vater Ozzy

Kelly Osbourne (40) meldet sich rund zwei Tage nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (1948–2025) erstmals zu Wort. In ihrer Instagram–Story erinnert sie mit einem Songtext an den legendären Musiker. «Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren», zitiert sie Black Sabbaths Song «Changes» mit kleinen Änderungen. Dazu ergänzt sie ein gebrochenes Herz.