Besuch auf dem Land: Spanische Royals setzen auf legere Looks

Wie der TV–Sender RTVE berichtet, lobte Leonor auch bei ihrem Besuch vor Ort die Gemeinde mit vierzehn Ortschaften und 1.800 Einwohnern für deren «Beispiel für Zusammenleben» und ihre «Pflege der Bräuche». Es sei sehr schön zu sehen, «wie ihr es geschafft habt, den Kleinsten die Werte und den besten asturischen Geist zu vermitteln».