Besuch bei Jimmy Fallon: Taylor Swift kehrt in Late-Night-Show zurück

Die Pop–Ikone Taylor Swift (35) hat einen weiteren Fernsehauftritt bestätigt: Am Montag, dem 6. Oktober, wird die Sängerin in der «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» zu Gast sein. Die Show machte die Ankündigung am Donnerstag offiziell bekannt.
Der Auftritt bei Moderator Jimmy Fallon (51) findet nur drei Tage nach der Veröffentlichung von Swifts zwölftem Studioalbum «The Life of a Showgirl» statt, das am 3. Oktober erscheint. Für die 35–Jährige wird es bereits der siebte Besuch in der beliebten Late–Night–Show sein.
«Showgirl»–Hinweis als Ankündigung
Fallon kündigte den Gast auf aussergewöhnliche Weise an: In einem Instagram–Clip im Las–Vegas–Stil spielte der Moderator Roulette und setzte dabei gezielt auf die Zahlen 6, 10 und 25. Als die Kugel schliesslich auf der 13 landete – Swifts Glückszahl – zeigte sich Fallon enttäuscht über den vermeintlichen Verlust.
«Baby, that's show business for you», kommentierte er die Situation mit einem Satz, den Swift in der Ankündigung ihres neuen Albums regelmässig verwendet. Das Video endete mit drei als Showgirls verkleidete Frauen, von denen eine zu Fallon sagte: «Excuse us, honey.» Als Caption wählte die Show den Satz «Not a lot going on at the moment» – eine Anspielung auf Swifts berühmtes T–Shirt aus dem «22»–Musikvideo von 2013.
Ihr letzter Auftritt in der «Tonight Show» liegt zwei Jahre zurück, als sie 2022 ihr zehntes Studioalbum «Midnights» vorstellte. Neben Swift wird auch Schauspielerin Keri Russell (49) in der Sendung erwartet. Als musikalischer Gast tritt die Band The Format auf.
Auch in dieser Show ist Taylor Swift im Oktober zu Gast
Das neue Album «The Life of a Showgirl» kündigte Taylor Swift bereits im August während der «New Heights»–Podcast–Episode ihres Verlobten Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) an. Das Album enthält unter anderem eine Kollaboration mit Sabrina Carpenter (26).
Am 3. Oktober, dem Tag des Album–Releases, ist Swift zudem in der britischen Talkshow «The Graham Norton Show» zu Gast, wo sie neben Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner–Smith und weiteren auf dem berühmten roten Sofa Platz nimmt. Es wird ihr fünfter Besuch in der Sendung.