Betty Taube bei «Let's Dance»: Welche «GNTM»-Models waren schon dabei?

Alex Mariah Peter

Eine weitere «GNTM»–Siegerin wagte sich aufs Tanzparkett. 2023 trat Alex Mariah Peter (28) an, nachdem sie 2021 die 16. Staffel von «Germany's next Topmodel» gewonnen hatte. Der grosse Erfolg mit Profi Alexandru Ionel (31) blieb jedoch aus, das Model belegte den letzten Platz und musste die Show als erstes verlassen. «Irgendwie bin ich fast schon ein bisschen erleichtert», erklärte sie nach dem frühen Ausscheiden bei Instagram. Nur für ihren Tanzpartner tat ihr das Aus leid. «Er hat so unglaublich viel drauf.»