«Beverly Hills, 90210»-Cast nimmt Abschied von Denise Dowse

Ian Ziering (58), er verkörperte Steve Sanders, erinnerte in einem Instagram-Post an die Kollegin. "Meine Szenen mit Denise werden mir immer in bester Erinnerung und mit Respekt für ihr Talent bleiben«, schreibt Ziering zu einem alten Foto der Darstellerin. »Ein paar meiner herzlichsten Lacher neben der Kamera waren zwischen ihr und mir. Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie und alle anderen Angehörigen. Gott segne dich, Denise." David-Silver-Darsteller Brian Austin Green (49) hinterliess unter dem Posting einige Herzchen-Emojis.