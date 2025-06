Bewaffneter Überfall bei den Geissens - und Carmen ist verletzt

Töchter melden sich zu Wort

Die beiden Töchter des Paares, Shania (20) und Davina (22), waren zum Zeitpunkt des Überfalls offenbar nicht in der Villa. Sie melden sich in den Kommentaren mit emotionalen Botschaften an ihre Eltern zu Wort: «Ich kann das alles nicht glauben! Mein Herz ist am Boden zerstört. Ich bin so schockiert, als ich den Anruf von Mama bekommen habe», schreibt Davina. Der Überfall sei «mit Abstand das Schlimmste, was uns je passiert ist». Tochter Shania fügt hinzu: «Ich hoffe, wir finden die. Ich bin am Boden zerstört zu wissen, dass sie euch verletzt haben, bin aber so dankbar, dass nicht das Schlimmste passiert ist.»