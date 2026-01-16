Bewegend: Jamie-Lynn Sigler tritt in «Grey's Anatomy» als MS-Figur auf

Jahrelang versteckte sie ihre Erkrankung

Besonders wichtig war Sigler dabei, dass die Erkrankung ihrer Figur nicht im Mittelpunkt steht. «In den ersten Szenen wissen wir nicht, dass sie MS hat. Wir sprechen nicht darüber», betonte sie. «Das ist eine sehr wichtige Repräsentation. Es ist nichts, was definiert, wer man ist. Es ist nichts, das in jedem Gespräch zur Sprache kommen muss.»