Bewegende Rede: Angelina Jolie ehrt ihre verstorbene Mutter

Dass Kunstprojekte an Schulen immer mehr gekürzt werden, sei deshalb «besorgniserregend». Auch die von ihr porträtierte Maria Callas habe gewusst, wie wichtig es sei, Kunst weiterzugeben und sich nicht unterkriegen zu lassen. «In Marias Gedenken, im Gedenken an meine Mutter... für all diejenigen, die Kunst lehren und andere dazu inspirieren, für all die jungen Künstler, die heranwachsen, und für jeden in diesem Raum, der Kreativität und Ausdruck feiert, fühle ich mich sehr, sehr geehrt, hier mit Ihnen allen zu sein und Teil dieser Gemeinschaft zu sein», führte Jolie aus.