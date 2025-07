Beyoncé bricht mit «Cowboy Carter»-Tour weiteren Rekord

Die Tour begann Ende April in Los Angeles und endete erst vergangenen Samstag in Las Vegas. Beyoncé machte dabei lediglich in neun verschiedenen Städten Halt – darunter gleich fünf Shows in Los Angeles und New York sowie sechs Auftritte im britischen London. Das Repertoire umfasste Songs wie «Texas Hold 'Em» und «16 Carriages» aus ihrem erfolgreichen Country–Album.