Beziehung von Pamela Anderson und Liam Neeson offenbar nur Filmwerbung

Zum Kinostart des Remakes «Die nackte Kanone» sorgten die Hauptdarsteller Liam Neeson (73) und Pamela Anderson (58) für anhaltende Liebesgerüchte. Bei der Promo für den Film, Presseterminen und Premieren gingen beide vor einigen Wochen öffentlich auf Kuschelkurs. Sie gab ihm etwa ein Küsschen auf die Wange oder lehnte sich vertraut an ihn an. Jetzt aber berichtet das US–Boulevardportal «TMZ», dass es sich lediglich um einen PR–Gag gehandelt habe.