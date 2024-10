Bibi Heinicke und Julian Classen: Erster Auftritt nach ihrer Trennung

Zu der Wiedervereinigung des ehemaligen Paares kam es demnach im Rahmen von Julians Podcast «Die Petze und der Besserwisser», den er zusammen mit seiner Schwester Bianca wöchentlich produziert. In der Folge vom 19. Oktober ist seine Ex Bibi gemeinsam mit ihrem neuen Freund Timothy zu Gast – und wie «RTL» berichtet, verlief das öffentliche Wiedersehen unter besonderen Umständen äusserst friedfertig und konstruktiv. Auch ein Instagram–Post Julians, in dem er bereits Teile des Gesprächs veröffentlichte, bestätigt dies.