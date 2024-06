Bieber-Ex-Manager Scooter Braun beendet seine Karriere

Sein gesamtes Leben als Erwachsener sei er als Talentmanager 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche tätig gewesen, was er 20 Jahre lang auch geliebt habe. Mit dem Heranwachsen seiner Kinder und Rückschlägen im Privaten habe er jedoch realisiert, dass seine Kids «drei Superstars» seien, die er nicht verlieren wolle. Opfer, die er einst gewillt war zu erbringen, könne er nicht mehr rechtfertigen. Künftig werde er unter anderem als Chef des Unternehmens Hybe America tätig sein. An erster Stelle stehe heute seine Vaterrolle, an zweiter die des CEO und die des Musikmanagers gebe es künftig nicht mehr.