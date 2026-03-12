Biermeilen-Besuch: William und Kate beweisen ihr Talent am Zapfhahn

William und Kate arbeiten an Marktständen

Bevor das Paar in Bermondsey eintraf, waren es bereits auf dem Borough Market nahe der London Bridge unterwegs. Beim Stand der Trethowan Brothers, einem Familienbetrieb für traditionelle Käsesorten, griffen beide selbst zum Messer und schnitten Cheddar. Bei Change Please, einem Sozialprojekt das obdachlose Menschen zu Baristas ausbildet, liess sich Kate die Maschinen erklären und brühte ihren eigenen Kaffee. Zum Abschluss des Marktbesuchs servierten die Royals bei Humble Crumble ebendieses Dessert. William füllte die Portionen ab, während sich Kate um die Dekoration kümmerte. Der Chef lobte die beiden und scherzte, er würde sie sofort einstellen.