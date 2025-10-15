«Big Brother - Knossi Edition»: Noch mal Container für Leyla Heiter

Sie kriegt nicht genug vom grossen Bruder: Nach ihrem Sieg bei «Promi Big Brother» im letzten Jahr steht für Leyla Heiter (29) schon das nächste Container–Abenteuer an. Der Realitystar wird Teil der «Big Brother – Knossi Edition 2025». Das gab der Streamingdienst Joyn in einer Pressemitteilung bekannt. Der Start des Formats erfolgt bereits am Freitag, dem 24. Oktober 2025, um 12:00 Uhr – also nur vier Tage nach dem Finale der aktuellen «Promi Big Brother»–Staffel am 20. Oktober.
Was ist die «Big Brother – Knossi Edition»?
Die «Big Brother – Knossi Edition» ist die Streaming–Variante der Kult–Reality–Show, moderiert von Entertainer Jens «Knossi» Knossalla (39). Anders als die TV–Version läuft das Format rund um die Uhr als Livestream auf Joyn und dem Twitch–Channel des Streamers. Die Bewohner inklusive Knossi verbringen 57 Stunden unter permanenter Kamerabeobachtung, also knapp zweieinhalb Tage.
Leyla Heiter, damals noch Lahouar, hatte sich 2024 in der regulären «PBB»–Version gegen die Konkurrenz durchgesetzt und auch noch einen Heiratsantrag im Container kassiert. Jetzt stellt sie sich also noch mal der Dauerbeobachtung: Neben ihr ziehen in diesem Jahr unter anderem die Streamer MontanaBlack, Zarbex und Max Schradin bei der «Knossi Edition» ein. Mit dabei sind ausserdem die Ballermannsänger Mia Julia, Julian Sommer, Rumbombe und Marc Eggers, die Dragqueen Aria Addams sowie TV–Legende Peter Ludolf. Als Tagesgäste werden Streamer Trymacs, Schauspielerin Katy Karrenbauer, die 2022 ebenfalls schon im «PBB»–Container sass, und «Hausmeister Krause»–Star Tom Gerhardt erwartet.
Diese Teilnehmer gewannen schon
Wie in der normalen Version überwacht Big Brother auch bei Knossi das Leben im Container und gibt Regeln vor. Handys sind bis auf einzelne Zeitslots verboten. Die erste Ausgabe der «Knossi Edition» gewann 2023 Kelly–Family–Star Joey Kelly (52) durch die Stimmen seiner Mitbewohner und der Community. 2024 setzte sich IRL–Streamer Adam Wolke von «SkylineTVlive» durch.