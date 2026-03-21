Bildschirmzeit steigt: Deutsche verbringen mehr Zeit am Smartphone

Zum Vergleich: Die «JIM–Studie 2025» (Jugend, Information, Medien), die im vergangenen November veröffentlicht wurde, kommt zu einem ähnlichen durchschnittlichen Ergebnis bei Jugendlichen. Die Erhebung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest stellte fest, dass die tägliche Smartphone–Bildschirmzeit unter Kindern und Teenagern zwischen zwölf und 19 Jahren, die einbezogen wurden, im Durchschnitt 231 Minuten betrug. Hier gab es jedoch deutliche Unterschiede: 18– und 19–Jährige kamen demnach sogar auf 278 Minuten, Zwölf– bis 13–Jährige auf 166 Minuten.