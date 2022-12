Bill Cosby möchte offenbar 2023 wieder auf Tour gehen

Im Juni 2022 war Cosby in einem Zivilprozess in Kalifornien schuldig gesprochen worden, vor mehr als 45 Jahren eine damals 16-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Laut «Variety» wurde der einstige Hollywood-Star zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar verurteilt.