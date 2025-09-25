Bill Kaulitz doch nicht in ZDF-Serie «The Comeback» mit dabei

Einer Fördermeldung der Film– und Medienstiftung NRW war damals zu entnehmen, dass eine neue ZDF–Serie finanziell unterstützt wird und dass Bill Kaulitz im Cast von «The Comeback» ist. Nun wurde jedoch bekannt, dass der 36–Jährige nicht länger Teil des Projekts ist. Eine Sendersprecherin erklärte «DWDL»: «Im Rahmen der Projektentwicklung der ZDF–Serie ‹The Comeback› gab es zu einem frühen Zeitpunkt Gespräche mit Bill Kaulitz über eine mögliche Mitwirkung. Diese konnten aber aus terminlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden, sodass Bill Kaulitz nicht bei ‹The Comeback› dabei sein wird.»