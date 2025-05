Bill Kaulitz überrascht mit grünen Haaren

Zu den Beweggründen für die radikale Typveränderung äussert sich Kaulitz bisher nicht. Zu dem Foto, auf dem er sich mit blau–getönter Brille und im Trikot im Spiegel fotografiert, schreibt er lediglich «Hi» und ergänzt ein grünes Herz. Den Fans gefällt der neue Look: «Grüne Haare, so cool und so frisch!», «Deine neue Haarfarbe ist so schön, gefällt mir sehr» und «Steht dir verdammt gut», sind nur einige der begeisterten Kommentare unter dem Beitrag.