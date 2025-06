Bill Kaulitz verrät erstmals Details über die Trennung von Marc Eggers

Bill Kaulitz berichtet von Nachrichten mehrerer Frauen

Erstmals waren die beiden Männer auf dem Münchner Oktoberfest 2023 beim Turteln gesehen worden. Die Liaison machte sofort Schlagzeilen. Doch lange schien unklar, ob aus den beiden etwas Festes werden kann. In der ersten Staffel der Netflix–Serie zeigte sich Bill total verknallt, aber eben auch unsicher. Im Frühjahr 2024 kam es dann zur ersten schweren Krise, wie nun gleich in der Auftaktfolge der Fortsetzung zu sehen ist. «Ich habe alles beendet mit Marc», erklärt Bill traurig. «Er hat mir das angetan, was mir in meinen vergangenen Beziehungen auch schon angetan wurde.» Dann wird der Sänger noch konkreter: «Für mich war der grösste Schock, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie mit Marc geschlafen haben, eine Affäre oder auch eine Beziehung hatten – parallel zu mir!» Eine Frau habe ihm sogar erzählt, dass sie die roten Herzluftballons von Eggers geschenkt bekommen habe, die Bill Kaulitz ihm geschenkt hatte.