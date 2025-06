Bill Kaulitz ziert «Vogue»-Cover und gibt Einblicke in seine Kindheit

Ein Heimspiel der besonderen Art: Tokio–Hotel–Frontmann Bill Kaulitz (35) ziert das Cover der Juli/August–Ausgabe der deutschen «Vogue». Für das Titelshooting kehrte der Musiker zurück an den Ort, an dem alles Begann: seine Heimat Loitsche in Sachsen–Anhalt. Fotografiert wurde Bill in Designerstücken mitten in der Landschaft des Dorfes, mit Blick auf den «Kalimandscharo», den weissen Salzberg des nahen Bergwerks. Das Ergebnis: ein faszinierender Kontrast zwischen Glamour und Provinz, der auch in Bills Jugend schon präsent war.