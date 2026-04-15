Bill und Tom Kaulitz bekommen eigene Wachsfiguren in Berlin

Mehr als nur ähnliche Gesichter

Hinter den Kulissen läuft das aufwändigste Projekt in der jüngeren Geschichte des Hauses schon seit vergangenem Jahr. Seit dem Sitting der Kaulitz–Brüder im September 2025 in München feilen rund 20 Künstlerinnen und Künstler in den Merlin Magic Making Studios in London an den Figuren – jedes Detail soll stimmen, von der Körperhaltung über den Stil bis hin zu jener schwer greifbaren Aura, die Bill und Tom Kaulitz zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Seit ihrem Durchbruch mit ihrer Band Tokio Hotel haben sich die Brüder mehrfach neu erfunden und wandeln heute zwischen Musik, Mode und Entertainment.