Bill und Tom Kaulitz feiern Premiere von «Kaulitz & Kaulitz» in Berlin

Mehr Drama in der zweiten Runde

Die zweite Staffel «Kaulitz & Kaulitz», die ab dem 17. Juni 2025 auf Netflix zu sehen ist, verspricht deutlich mehr Drama als die erste Runde. Diesmal ziehen «dunkle Wolken im Paradies» auf, kündigt der Streamingdienst an. Die Brüder müssen demnach unter anderem Wasserschäden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsagen bewältigen. Doch getreu dem Motto «The Show Must Go On» nehmen Bill und Tom ihre Zuschauer erneut mit auf die turbulente Reise der Mäuse zwischen den Hollywood Hills und der deutschen Heimat. Acht Monate wurden sie dafür von Kamerateams im Alltag begleitet.