Billie Eilish beschimpft Elon Musk als «erbärmlichen Feigling»

Zuvor hatte Eilish einen Beitrag der Organisation «My Voice, My Choice» geteilt, der eine Reihe von philanthropischen Möglichkeiten aufzeigt, wie Musk sein riesiges Vermögen für globale Probleme einsetzen könnte. Unter anderem schlägt der Post vor, dass Musk «den Welthunger beenden» könne, indem er jährlich 40 Milliarden US–Dollar investiert, oder weltweit sicheren Zugang zu Trinkwasser sicherstellt, wofür laut den Vorschlägen 140 Milliarden US–Dollar für die nächsten sieben Jahre nötig wären. Weitere Slides thematisierten den Schutz gefährdeter Tierarten, der zwischen 1 und 2 Milliarden US–Dollar pro Jahr kosten würde, um über 10.000 stark bedrohte Arten auf den Status «gefährdet» herabzustufen.