Billie Eilish soll ihr Schauspieldebüt in «Die Glasglocke» geben

Rekordverdächtige Karriere, neues Kapitel

Eilish hat in ihrer Karriere bereits Massstäbe gesetzt, die kaum jemand vor ihr erreicht hat. Mit zehn Grammy Awards und zwei Oscars für den besten Originalsong gehört sie zu den meistdekorierten Musikerinnen ihrer Generation. Ihren ersten Oscar erhielt sie 2022 für den James–Bond–Titelsong «No Time to Die», den zweiten 2024 für «What Was I Made For?» aus dem «Barbie»–Film. Mit 22 Jahren wurde sie damit zur jüngsten zweifachen Oscar–Gewinnerin der Geschichte – und ist die einzige Preisträgerin, die im 21. Jahrhundert geboren wurde.