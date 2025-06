Billie Eilish und Nat Wolff: Küsse auf dem Balkon

Während ihrer laufenden «Hit Me Hard and Soft»–Tour begleitete der «Margos Spuren»–Hauptdarsteller Billie Eilish auch bereits als Vorband. Gemeinsam mit seinem Bruder Alex trat er Ende letzten Jahres als «Nat & Alex» bei ihren Konzerten auf. In einem «Variety»–Interview im Oktober erklärte Alex Wolff, dass sich die drei über ihre gemeinsame Erfahrung mit dem Tourette–Syndrom nähergekommen seien: «Schon als ich Billie in Interviews gesehen habe, dachte ich: ‹Sie ist eine von uns.›»