Billie Eilishs Bruder Finneas hat sich mit Claudia Sulewski verlobt

Das verlobte Paar lernte sich 2018 kennen. Ihre tiefe Verbundenheit dokumentieren beide regelmässig mit herzlichen Posts zu ihren Jahrestagen. 2022 schrieb O'Connell, der unter dem Künstlernamen Finneas auftritt, zu ihrem vierten Beziehungsjahr: «Du müsstest den ganzen Globus absuchen, um jemanden zu finden, der gleichermassen talentiert, kreativ und fleissig ist wie du, meine Liebe.» 2023 teilte der Musiker zum fünften Jahrestag einen Clip seiner Partnerin auf einem Motorrad und schwärmte: «Alles Gute zum Jahrestag an mein absolutes Traummädchen! Die besten fünf Jahre meines Lebens!»