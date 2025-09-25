Billie Eilishs Bruder Finneas hat sich mit Claudia Sulewski verlobt

Die Hochzeitsglocken läuten für Finneas O'Connell: Der 28–jährige Musikproduzent und Bruder von Popstar Billie Eilish (23) hat seiner Freundin, Schauspielerin Claudia Sulewski (29), einen Heiratsantrag gemacht. Das verliebte Paar verkündete die Verlobung mit romantischen Aufnahmen bei Instagram.
Antrag in romantischer Kulisse
«Für immer und ewig 9.22», schrieben die beiden zu den emotionalen Bildern, die den Moment des Antrags am 22. September festhielten. Die Fotos zeigen das Paar bei einem malerischen Sonnenuntergang, ergänzt durch ein Video, das ihre Anreise mit dem Hubschrauber zum Verlobungsort dokumentiert. Sulewski präsentiert auf den Bildern stolz ihren neuen Verlobungsring.
Das verlobte Paar lernte sich 2018 kennen. Ihre tiefe Verbundenheit dokumentieren beide regelmässig mit herzlichen Posts zu ihren Jahrestagen. 2022 schrieb O'Connell, der unter dem Künstlernamen Finneas auftritt, zu ihrem vierten Beziehungsjahr: «Du müsstest den ganzen Globus absuchen, um jemanden zu finden, der gleichermassen talentiert, kreativ und fleissig ist wie du, meine Liebe.» 2023 teilte der Musiker zum fünften Jahrestag einen Clip seiner Partnerin auf einem Motorrad und schwärmte: «Alles Gute zum Jahrestag an mein absolutes Traummädchen! Die besten fünf Jahre meines Lebens!»
Das Paar besucht auch gemeinsam wichtige Events – von den Grammy Awards über die Oscar–Afterparty von «Vanity Fair» bis hin zur «Barbie»–Premiere, wo Sulewski ihren Partner und seine Schwester Billie Eilish unterstützte. Die Geschwister hatten gemeinsam den Grammy–prämierten Song «What Was I Made For?» für den Blockbuster komponiert.