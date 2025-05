Billie Lourd: Tochter erinnert an Carrie Fisher am «Star Wars»-Tag

Fisher lebt nach ihrem Tod in den Filmen weiter

Carrie Fisher, die 2016 im Alter von 60 Jahren vier Tage nach einem Herzstillstand verstarb, wurde aufgrund ihrer denkwürdigen Rolle als Prinzessin Leia Organa in der «Star Wars»–Trilogie zu einer Ikone der Popkultur. Sie schlüpfte auch in «Star Wars: Das Erwachen der Macht» (2015) wieder in ihre Rolle. Filmmaterial, das vor ihrem Tod in «Star Wars: The Last Jedi» 2017 entstanden war und nicht verwendet wurde, plus Archivmaterial von Fisher wurden sogar noch für «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019) wiederverwendet.