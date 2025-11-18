Billy Bob Thornton schwärmt von Ex-Frau Angelina Jolie

Das Medaillon–Missverständnis

Die beiden konnten damals «nirgendwohin gehen», und alles, was sie sagten, wurde zu «Soundbites» aufgebauscht. Ein perfektes Beispiel dafür sei die Geschichte mit den Blut–Medaillons gewesen, die bis heute für Aufsehen sorgt. «Wir hatten beide ein kleines Medaillon, buchstäblich mit einem Tropfen Blut darin», stellt Thornton klar. «Das ist eine romantische kleine Idee, und das war auch alles, was es war. Aber am Ende sind wir Vampire. Wir leben in einem Kerker, wir trinken das Blut des anderen und solche Sachen.»