Billy Joel über Altershirndruck: Er fühlt sich wie auf einem Boot

Niemand weiss dem Sänger zufolge, wo die Erkrankung herkommt. Er habe gedacht, dass der Alkohol daran Schuld sein könnte. Heute trinke er nicht mehr, früher jedoch eigenen Angaben zufolge sehr viel. «Ich fühle mich gut», wiederholt Joel. «Sie nennen das, was ich habe, eine Hirnstörung. Das klingt also viel schlimmer als das, was ich fühle», betont er.