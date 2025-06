Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley unterstützen Miley Cyrus

Hurley und Cyrus schwärmen von ihren Kindern

Am Wochenende gab es nun das erste öffentliche Patchwork–Event. Auch Hurleys Sohn Damian (23) war dabei. In einem gemeinsamen Instagram–Posting veröffentlichte das Paar am nächsten Tag ein süsses Fotos von Damian und Miley. Es zeigt die beiden ganz vertraut von hinten eng nebeneinander bei der Filmvorführung. «Die Babys sind alle erwachsen», schrieben Hurley und Cyrus dazu und verrieten im Hashtag, dass sie «stolze Eltern» seien.