«Bin in Trauer»: Janina Youssefian hat ihre Mutter verloren

«Die stärkste Frau, die ich kannte»

Zu einem nachdenklichen Schwarz–Weiss–Bild von sich schrieb Janina Youssefian in ihrer Instagram–Story am 6. Juli, dass ihre Mutter am Vortag verstorben ist. «Es fällt mir nicht leicht, euch das mitzuteilen. Ich bin in Trauer.» Weiter schrieb sie: Meine Mutter ist von uns gegangen, sie ist gestern verstorben." Dazu postete sie einen weinenden Emoji und eine Taube.