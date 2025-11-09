«Bin noch keine Anwältin»: Kim Kardashian ist durch Prüfung gerasselt

Kim Kardashian (45) ist durch das Juristenexamen gefallen. Der Realitystar teilte das Ergebnis der Prüfung, die sie im Juli abgelegt hatte, am Samstag auf Instagram mit. «Nun ja... Ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen», schrieb die 45–Jährige in ihrer Instagram–Story. Damit spielte sie auf ihre neue Rolle in der Hulu–Serie «All's Fair» von Ryan Murphy (60) an, in der sie eine Scheidungsanwältin verkörpert.