«Bin wieder Single»: Influencerin Anne Wünsche verkündet Trennung

«Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück»

In einem «Update der Woche» überraschte sie ihre Follower mit der Botschaft: «Bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück.» Sie habe deshalb die Rückflüge umgebucht, es gehe eher zurück in die Heimat. Auch wolle sie nun erstmal offline gehen. Doch kurz darauf führte sie in einer weiteren Story aus: «Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik–Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet.» Diese Entscheidung sei «mehr als hart, vor allem weil wir noch gemeinsam in Barcelona sind».